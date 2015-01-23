Три дубленки за 4,5 доллара обманным путем приобрели мошенники на рынке в Гродно

Новости Беларуси. На одном из рынков Гродно мошенники приобрели три дубленки, заплатив за них зимбабвийскими долларами, которые выдали за новые пятисотенные купюры евро.



УВД Гродненского облисполкома:

Подобная покупка влечет за собой последствия в виде уголовного наказания. Недавно в обращение вышла денежная купюра достоинством в 500 евро. Немногие видели ее живьем, еще меньше держали в руках. Этим и воспользовались злоумышленники, предоставив продавцу в качестве платы 2 купюры достоинством 500 зимбабвийских долларов. В этой стране очень высокая инфляция, поэтому даже миллион долларов одной бумажкой там не редкость. Эти денежные знаки очень любят приобретать туристы в качестве сувениров. Причем, если перевести эти деньги в доллары США получится очень малые суммы.



Продавец не сразу увидел, что его обманули, а когда понял – тут же обратился в милицию.

В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД устанавливают личности подозреваемых.

Читайте также: Два года тюрьмы за незаконные валютные операции. Могилевский суд вынес приговор 44-летнему мужчине. В момент задержания у него было изъято около 20 тысяч долларов США, более 6 тысяч евро, порядка 200 тысяч российских рублей и около 12 миллионов белорусских.

Мужчина, нигде не работая, имел внушительный доход от незаконных операций с деньгами. Занимался нелегальным бизнесом долго. В основном его услугами пользовались постоянные клиенты: индивидуальные предприниматели, представители коммерческих структур.

Данный случай весьма редкий в милицейской практике. Менялы очень осторожны в работе. Следов, как правило, не оставляют, а постоянная клиентура на сотрудничество со следствием не идет (смотрите видео).