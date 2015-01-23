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Пожар на территории предприятия «Беларуськалий» ликвидировали спасатели

23 января 2015 14:07
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Новости Беларуси. Пожар на территории предприятия «Беларуськалий» ликвидировали спасатели. Возгорание произошло в подсобном помещении одного из цехов четвертого рудоуправления. На место сразу же были направлены силы и средства Солигорского, Слуцкого и Любанского районных отделов по чрезвычайным ситуациям — всего 13 единиц техники и бригада медиков. 

К счастью, масштабных последствий удалось избежать. Пострадавших нет. В подсобном помещении поврежден хозяйственный инвентарь и закопчены стены. Технологический процесс на предприятии не нарушен. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# происшествия # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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