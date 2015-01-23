Минск: более 30 многоквартирных домов почти сутки оставались без горячей воды и отопления

Новости Беларуси. 22 января без горячей воды остались более 30 многоквартирных домов в Ленинском районе Минска. Причиной тому стал порыв сетевого квартального трубопровода.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Без горячего водоснабжения и отопления остались 33 многоквартирных жилых домов (1444 квартир, 4050 жильцов) и государственное учреждение образование «Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района г. Минска». На месте аварии в течение дня работали 3 аварийные бригады УП «Минсккоммунтеплосети», всего 18 человек. В 05-50 23 января авария полностью устранена, отопление и горячее водоснабжение возращено потребителям.

Напомним, в начале января 6 жилых домов и детская поликлиника в непогоду остались без отопления.

Таковы последствия прорыва теплотрассы на улице Берута в Минске. В результате ЧП частично провалился асфальт. В образовавшуюся яму угодил припаркованный автомобиль. К счастью, людей в нем не было, и обошлось без пострадавших. Подробности вы узнаете из видео.