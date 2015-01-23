45 кг шоколада и пончиков: в США погибли четыре медведя, отравившись приманкой, оставленной охотниками

Новости США. Тела двух медведиц и двух медвежат были обнаружены в сентябре прошлого года в нескольких метрах от места, где охотники разложили около 45 кг шоколада и пончиков в качестве приманки.

Вскрытие, проведенное сотрудниками университета Нью-Гэмпшира, показало, что медведи погибли от остановки сердца, вызванной «передозировкой» теобромина – ядовитого органического вещества, которое входит в состав какао-бобов.

Оно является смертельным не только для медведей, но и для других животных, в частности, для собак.

Местные власти уже заявили, что намерены настоять на принятии закона, запрещающего использовать шоколад в качестве приманки. В Нью-Гэмпшире подобный случай произошел впервые.

Чрезвычайное происшествие в минском зоопарке прошлой весной обернулось настоящей трагедией.

На пожаре погибли семь животных: три ежа обыкновенных, две львинохвостые макаки, яванская макака и пятнистая генета.

Пламя заметили прохожие, они-то и вызвали спасателей. Оказалось, что загорелась кровля мини-экзотариума, огонь также распространялся внутри помещения. Подробности вы узнаете из видео.