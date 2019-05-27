В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину

Новости Беларуси. 26 мая в а. г. Крапивино Оршанского района у мужчины угнали автомобиль «ВАЗ 2101». Все произошло около двух часов ночи. Хозяин обнаружил свою «копейку» в окрестностях деревни – проехав несколько километров, угонщик врезался в металлический забор и разбил машину, после чего скрылся с места ДТП.