В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину
Новости Беларуси. 26 мая в а. г. Крапивино Оршанского района у мужчины угнали автомобиль «ВАЗ 2101». Все произошло около двух часов ночи. Хозяин обнаружил свою «копейку» в окрестностях деревни – проехав несколько километров, угонщик врезался в металлический забор и разбил машину, после чего скрылся с места ДТП.
Фото: УГКСЭ по Витебской области
По сообщению УВД Витебского облисполкома, угонщиком оказался девятиклассник, который обнаружил незапертый автомобиль с ключами. Мужчина был уверен, что его машина не привлечет внимания, поэтому не позаботился о её безопасности.
В отношении подозреваемого 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства).
Фото: УГКСЭ по Витебской области
Похожая история произошла зимой в Бресте. Подросток пытался угнать 8 машин за ночь.
Владельцы авто тоже оставили их открытыми (читать далее).