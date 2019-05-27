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В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину

27 мая 2019 13:18
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Новости Беларуси. 26 мая в а. г. Крапивино Оршанского района у мужчины угнали автомобиль «ВАЗ 2101». Все произошло около двух часов ночи. Хозяин обнаружил свою «копейку» в окрестностях деревни – проехав несколько километров, угонщик врезался в металлический забор и разбил машину, после чего скрылся с места ДТП.  

В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину-1

Фото: УГКСЭ по Витебской области

По сообщению УВД Витебского облисполкома, угонщиком оказался девятиклассник, который обнаружил незапертый автомобиль с ключами. Мужчина был уверен, что его машина не привлечет внимания, поэтому не позаботился о её безопасности.   

В отношении подозреваемого 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства).   

В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину-4

Фото: УГКСЭ по Витебской области

Похожая история произошла зимой в Бресте. Подросток пытался угнать 8 машин за ночь.   

Владельцы авто тоже оставили их открытыми (читать далее).   

# Авария в Витебской области # происшествия

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