Трактор с кормораздатчиком, водителем и пассажиром перевернулся в Пуховичском районе

Новости Беларуси. ДТП в Пуховичском районе. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Леоновичи на участке на автодороги Р68 Пуховичи – Узда – Негорелое перевернулся трактор в сцепке с кормораздатчиком. За рулем находился 21-летний водитель. Он не справился с управлением транспорта, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. Тракторист с травмами госпитализирован. 33-летний пассажир доставлен в реанимацию.