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Трактор с кормораздатчиком, водителем и пассажиром перевернулся в Пуховичском районе

04 августа 2022 14:35
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Новости Беларуси. ДТП в Пуховичском районе. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Трактор с кормораздатчиком, водителем и пассажиром перевернулся в Пуховичском районе-1

В деревне Леоновичи на участке на автодороги Р68 Пуховичи – Узда – Негорелое перевернулся трактор в сцепке с кормораздатчиком. За рулем находился 21-летний водитель. Он не справился с управлением транспорта, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. Тракторист с травмами госпитализирован. 33-летний пассажир доставлен в реанимацию.  

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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