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Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей

01 августа 2022 06:33
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Новости Беларуси. Пока одни люди трудятся на благо своей страны, другие пытаются ее обокрасть. Однако подобные факты оперативно раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей-1

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области обворовывали предприятие путем списания рапса. Затем мужчины передавали агрокультуру знакомой, которая руководит крестьянско-фермерским хозяйством. Женщина сдавала полученные семена в пункт приема, а выручку делили между всеми участниками преступного сговора.

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей-4

Сергей Попок, начальник отдела УБЭП криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:
Установлено, что 36-летний главный агроном, действуя с 67-летним подельником из этой же организации, в 2020 году похитил свыше 6 тонн семян рапса. А его 46-летний коллега в 2021 году более 13 тонн. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 28 тысяч белорусских рублей.

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей-7

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

# Хищение # происшествия # Сергей Попок # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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