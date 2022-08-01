Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей

Новости Беларуси. Пока одни люди трудятся на благо своей страны, другие пытаются ее обокрасть. Однако подобные факты оперативно раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока одни люди трудятся на благо своей страны, другие пытаются ее обокрасть. Однако подобные факты оперативно раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области обворовывали предприятие путем списания рапса. Затем мужчины передавали агрокультуру знакомой, которая руководит крестьянско-фермерским хозяйством. Женщина сдавала полученные семена в пункт приема, а выручку делили между всеми участниками преступного сговора.
Сергей Попок, начальник отдела УБЭП криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:
Установлено, что 36-летний главный агроном, действуя с 67-летним подельником из этой же организации, в 2020 году похитил свыше 6 тонн семян рапса. А его 46-летний коллега в 2021 году – более 13 тонн. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 28 тысяч белорусских рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.