Два человека погибли в ДТП под Минском

Новости Беларуси. В ДТП под Минском погибли два человека. Авария произошла утром 3 августа в агрогородке Колодищи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

90-летний минчанин на Renault двигался по улице Стариновской. На перекрестке проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и не уступил дорогу автомобилю Audi, за рулем которого была 43-летняя минчанка. В результате столкновения водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались на месте.