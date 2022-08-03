Прямой эфир

Два человека погибли в ДТП под Минском

03 августа 2022 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ДТП под Минском погибли два человека. Авария произошла утром 3 августа в агрогородке Колодищи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два человека погибли в ДТП под Минском-1

90-летний минчанин на Renault двигался по улице Стариновской. На перекрестке проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и не уступил дорогу автомобилю Audi, за рулем которого была 43-летняя минчанка. В результате столкновения водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались на месте.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мядельском районе водитель наехал на подростка
01 августа 2022 13:45

В Мядельском районе водитель наехал на подростка

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей
01 августа 2022 06:33

Агрономы сельхозорганизации в Гродненской области похитили семена рапса на сумму более 28 тысяч рублей

В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу
29 июля 2022 14:06

В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу