В Мядельском районе водитель наехал на подростка

Новости Беларуси. За 30 и 31 июля зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30 июля на улице 17 Сентября в деревне Парубки Мядельского района 23-летний водитель наехал на 16-летнего пешехода. Девушка внезапно выбежала из-за автомашины, стоящей на левой по ходу движения обочине. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована. Еще одна авария произошла с мотоциклистом в Крупском районе.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Около 9:25 вблизи агрогородка Худовцы Крупского района 31-летний житель Смолевичского района, управляя мотоциклом Kawasaki, неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги вправо не справился с управлением, и съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами госпитализирован, мужчина находился в мотошлеме. Кроме того, во время проведения с 29 по 31 июля профилактической акции «Скорость» на территории Минской области стражами дорог выявлено 586 фактов нарушения водителями скоростных режимов.

За выходные задержаны 35 нетрезвых водителей. 143 пешехода привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий из них находился в нетрезвом состоянии.