Трагически погибла известная белорусская модель Наталья Макей

Новости Беларуси. Трагически оборвалась жизнь белорусской модели. Тело женщины найдено в ее квартире в Минске.
По предварительной информации, Наталья Макей погибла от угарного газа. Ей было 43 года.
Точную причину смерти определят судмедэксперты.
Новости Беларуси. Трагически оборвалась жизнь белорусской модели. Тело женщины найдено в ее квартире в Минске.
По предварительной информации, Наталья Макей погибла от угарного газа. Ей было 43 года.
Точную причину смерти определят судмедэксперты.
Источник фото: facebook.com/natalia.makei
За несколько часов до смерти она разговаривала с мамой и в телефонном разговоре сказала, что с ней все в порядке. Со слов Людмилы Федоровны, мамы Натальи, дочь включила газовый котел и пошла спать.
«Не укладывается в голове, как такое могло случиться». Друзья, коллеги, знакомые отказываются верить в произошедшее.
Талантливая, жизнерадостная, интеллигентная. Такой Наталью запомнили сотни людей.
Профессиональная модель, руководитель модельного агентства, режиссер-постановщик шоу и показов (здесь подробнее). Связать свою жизнь с моделингом она решила еще в юности. Когда училась в университете, начала принимать участие в показах и рекламных съемках.
Более десяти лет назад Наталья открыла свое модельное агентство. В «Школе моделинга Натальи Макей» на первых порах занималась буквально всем. В одном интервью она призналась: приходилось работать как «учредитель, бухгалтер, секретарь, преподаватель, режиссер, психолог, юрист, дипломат, маркетолог – мастер на все руки».
Несколько дней назад Наталья вернулась из Польши. Во время поездки женщина совместила приятное с полезным: наряду с туристическими целями она посетила международные конкурсы Miss Supranational и Mister Supranational. Судя по записям в соцсетях, была невероятно вдохновлена фееричным шоу.
«Впереди у нее было так много планов», – говорят друзья Натальи.
Это одна из последних фотографий, размещенных Натальей в социальной сети. Она была в восторге от Кракова и обещала обязательно вернуться в этот город.
На ее странице в Facebook – сотни соболезнований. Их оставляют все, кто когда-либо сталкивался с Натальей.
«Потеря не только для родственников и близких, но и для всей страны», – убеждены коллеги.
Прощание с Натальей Макей пройдет в субботу, 17 декабря (здесь подробнее).