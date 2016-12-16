Трагически погибла известная белорусская модель Наталья Макей

Профессиональная модель, руководитель модельного агентства, режиссер-постановщик шоу и показов (здесь подробнее). Связать свою жизнь с моделингом она решила еще в юности. Когда училась в университете, начала принимать участие в показах и рекламных съемках.







Более десяти лет назад Наталья открыла свое модельное агентство. В «Школе моделинга Натальи Макей» на первых порах занималась буквально всем. В одном интервью она призналась: приходилось работать как «учредитель, бухгалтер, секретарь, преподаватель, режиссер, психолог, юрист, дипломат, маркетолог – мастер на все руки».



Несколько дней назад Наталья вернулась из Польши. Во время поездки женщина совместила приятное с полезным: наряду с туристическими целями она посетила международные конкурсы Miss Supranational и Mister Supranational. Судя по записям в соцсетях, была невероятно вдохновлена фееричным шоу.



«Впереди у нее было так много планов», – говорят друзья Натальи.







Это одна из последних фотографий, размещенных Натальей в социальной сети. Она была в восторге от Кракова и обещала обязательно вернуться в этот город.



На ее странице в Facebook – сотни соболезнований. Их оставляют все, кто когда-либо сталкивался с Натальей.



«Потеря не только для родственников и близких, но и для всей страны», – убеждены коллеги.







Прощание с Натальей Макей пройдет в субботу, 17 декабря (здесь подробнее).