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Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь

19 апреля 2024 14:10
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Жемчужина белорусского православия обретет достойную огранку. В Свято-Успенском Жировичском монастыре строители должны с лета приступить к финальной стадии ремонтно-реставрационных работ в рамках государственной программы. Об этом шла речь на выездном совещании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь-1

Обновление интерьеров храмов и иконостаса собора – главная задача на этот год. Уже проведены научные исследования, составлена проектно-сметная документация. Наиболее сложные вопросы связаны со сводами Свято-Успенского собора – там под слоем краски обнаружены живописные росписи, предположительно XVIII века. Их фрагменты планируют раскрыть. В стадии обсуждения вопрос теплого пола. Помимо центрального собора, реставрация ожидает Явленскую и Георгиевскую церкви.

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пока, конечно, есть проблемы, поэтому я сегодня здесь. Определили точные даты производства работ, завершения и разработки проектно-сметной документации, ее экспертизы, установили те сроки, когда работы должны быть завершены. По нормативным срокам выполнение этих работ – 1 декабря текущего года.

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь-7

Привести в порядок Жировичский монастырь – поручение Президента. Глава государства посещал обитель в июне 2021 года. С того момента проделана большая работа по обновлению фасадов и кровли – там, к слову, требовалось срочное вмешательство, также переложены инженерные коммуникации. Заиграли новыми красками и территория монастыря, и сам агрогородок Жировичи.

# Православные в Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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