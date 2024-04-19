Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь

Жемчужина белорусского православия обретет достойную огранку. В Свято-Успенском Жировичском монастыре строители должны с лета приступить к финальной стадии ремонтно-реставрационных работ в рамках государственной программы. Об этом шла речь на выездном совещании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновление интерьеров храмов и иконостаса собора – главная задача на этот год. Уже проведены научные исследования, составлена проектно-сметная документация. Наиболее сложные вопросы связаны со сводами Свято-Успенского собора – там под слоем краски обнаружены живописные росписи, предположительно XVIII века. Их фрагменты планируют раскрыть. В стадии обсуждения вопрос теплого пола. Помимо центрального собора, реставрация ожидает Явленскую и Георгиевскую церкви.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Пока, конечно, есть проблемы, поэтому я сегодня здесь. Определили точные даты производства работ, завершения и разработки проектно-сметной документации, ее экспертизы, установили те сроки, когда работы должны быть завершены. По нормативным срокам выполнение этих работ – 1 декабря текущего года.