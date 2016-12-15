Материалы дела о покушении на учителя гимназии будут переданы в суд

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о покушении на учителя в столичной гимназии.

Обвиняемый – учащийся девятого класса.

Материалы уголовного дела переданы для изучения в прокуратуру, после чего будут направлены в суд.

Нападение на 57-летнюю учительницу русского языка и литературы было совершено 23 мая текущего года.

Женщина получила не менее 17 ударов ножом, но врачи сделали всё возможное, чтобы спасти пострадавшую. Обвиняемый в совершении преступления подросток из благополучной семьи. Хорошо характеризовался педагогами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета:

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы причиненные потерпевшей телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Проведенная в отношении несовершеннолетнего стационарная психолого-психиатрическая показала, что обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.