Пожар в многоэтажке в Минске: двое погибших, 15 эвакуировано

Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Герасименко. В огне полыхала двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже. Прибывшие на место происшествия

спасатели обнаружили в помещении два обгоревших тела: хозяйки квартиры и ее мамы.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

15 декабря в 11.53 на «101» от жильцов дома по ул. Герасименко, 16 поступило сообщение о дыме в подъезде. По прибытии к месту вызова первых подразделений огнеборцев было установлено, что на втором этаже девятиэтажного жилого дома в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 11 кв. метров. Работниками МЧС с вышерасположенных квартир при помощи масок для спасаемых по лестничному маршу спасено пять человек из них двое детей. Эвакуировано 15 человек.

Что стало причиной трагедии, предстоит установить.