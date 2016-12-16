СК о смерти модели Натальи Макей

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 43-летней минчанки. Тело женщины без признаков жизни накануне вечером обнаружили в ее квартире.



По предварительной информации, известная модель Наталья Макей погибла от отравления угарным газом. За несколько часов до трагедии женщина разговаривала с мамой, в телефонном разговоре Наталья сообщила, что собирается спать (здесь подробнее).



Алексей Киселевский, официальный представитель Следственного комитета (корреспонденту БЕЛТА):

Октябрьский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти минчанки 1973 года рождения. Тело женщины без признаков жизни обнаружено родственниками в ее квартире около 17.00 15 декабря. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

Прощание с Натальей пройдет 17 декабря в ритуальном зале Западного кладбища Минска.