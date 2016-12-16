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СК о смерти модели Натальи Макей

16 декабря 2016 15:54
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 43-летней минчанки. Тело женщины без признаков жизни накануне вечером обнаружили в ее квартире.

По предварительной информации, известная модель Наталья Макей погибла от отравления угарным газом. За несколько часов до трагедии женщина разговаривала с мамой, в телефонном разговоре Наталья сообщила, что собирается спать (здесь подробнее).

Алексей Киселевский, официальный представитель Следственного комитета (корреспонденту БЕЛТА):
Октябрьский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти минчанки 1973 года рождения. Тело женщины без признаков жизни обнаружено родственниками в ее квартире около 17.00 15 декабря. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

Прощание с Натальей пройдет 17 декабря в ритуальном зале Западного кладбища Минска.

СК о смерти модели Натальи Макей-1

Об этом сообщили ее знакомые.



Проститься с моделью придут многие ее знакомые, среди которых немало публичных людей. На страницах Натальи в социальных сетях близкие, коллеги, знакомые оставляют соболезнования. Жизнерадостный, добрый, ответственный, честный и целеустремленный человек. Такой запомнят Наталью Макей.

Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Наталья Макей

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