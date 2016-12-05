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Фотофакт: белорус стал первым вице-мистером на конкурсe Mister Supranational

05 декабря 2016 13:52
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Новости Беларуси. 29-летний Сергей Биндалов занял второе место на престижном конкурсе Mister Supranational 2016.

Форум прошел в минувшие выходные в Польше. Белорус обошел порядка 40 молодых людей, уступив лишь 26-летнему представителю Мексики, Диего Гарси.

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Фотофакт: белорус стал первым вице-мистером на конкурсe Mister Supranational -1


На фото: Сергей Биндалов

Сергей Биндалов родом из Могилева. Несколько лет молодой человек живет в Греции. Работает менеджером по продажам. А в свободное от основной работы время снимается для модных журналов. Белорус владеет пятью языками: белорусским, русским, греческим, английским и испанским. Любит читать, увлекается боевыми искусствами и мотоциклами.

Несколько лет назад Сергей принимал участие в конкурсе «Мистер Беларусь». Тогда молодой человек удостоился звания «Мистер-стиль».

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# калейдоскоп # Конкурс красоты # Сергей Биндалов

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