Фотофакт: белорус стал первым вице-мистером на конкурсe Mister Supranational

Форум прошел в минувшие выходные в Польше. Белорус обошел порядка 40 молодых людей, уступив лишь 26-летнему представителю Мексики, Диего Гарси. Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016. Здесь подробности .

Сергей Биндалов родом из Могилева. Несколько лет молодой человек живет в Греции. Работает менеджером по продажам. А в свободное от основной работы время снимается для модных журналов. Белорус владеет пятью языками: белорусским, русским, греческим, английским и испанским. Любит читать, увлекается боевыми искусствами и мотоциклами.



Несколько лет назад Сергей принимал участие в конкурсе «Мистер Беларусь». Тогда молодой человек удостоился звания «Мистер-стиль».