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«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе

12 мая 2021 07:16
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Новости Беларуси. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению храма в Будславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 11 мая пожар уничтожил кровлю католической святыни Беларуси – костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.

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«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-1

Как утверждают специалисты, более серьезных последствий удалось избежать. Главную реликвию – чудотворную икону Божьей Матери – чудом спасли.

«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-4

Начат сбор пожертвований на восстановление уникального храма. Средства можно перечислять на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы.

«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-7

Ужо з раніцы пайшлі весткі. Ксёндз Дзмітрый Дубовік напісаў, что гарыць касцёл – такое кароткае паведамленне. Адразу калі паглядзелі на здымак, ішоў дым з вокнаў. Як бы падалося, што павінны справіцца, нічога сур“ёзнага. Але калі ўбачылі ўжо наступныя здымкі – абнаўлялася інфармацыя, убачылі, што ўжо просто прамое полымя ідзе. Стала зразумела, што гэта проста трагедыя.

Горели деревянные конструкции в скрытых полостях. Рассказываем, как тушили знаменитый костёл в Будславе

«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-10

То, что произошло сегодня, это большая трагедия не только для Будслава, для коренных жителей, это вообще трагедия для всей республики, для людей верующих. Вообще многие знают, во всем мире знают, к нам пилигримы приходят на фест. Поэтому надеемся, что всеми силами, силами Г оспода Бога, силами нас, людей, справимся, чтобы восстановить святыню нашу.

«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-13

Костел в Будславе – одна из трех малых базилик в стране. Этот титул ей присвоил Папа Римский Иоанн Павел II еще в 1994 году.

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«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе-16

Костелу около 380 лет. Он считается уникальным памятником архитектуры и искусства.

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