«Трагедия для всей республики, для людей верующих». Начат сбор пожертвований на восстановление костёла в Будславе

Новости Беларуси. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению храма в Будславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 11 мая пожар уничтожил кровлю католической святыни Беларуси – костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. «Какие-то части от алтаря». Что удалось спасти, а что не уцелело на пожаре в Будславе

Как утверждают специалисты, более серьезных последствий удалось избежать. Главную реликвию – чудотворную икону Божьей Матери – чудом спасли.

Начат сбор пожертвований на восстановление уникального храма. Средства можно перечислять на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы.

Ужо з раніцы пайшлі весткі. Ксёндз Дзмітрый Дубовік напісаў, что гарыць касцёл – такое кароткае паведамленне. Адразу калі паглядзелі на здымак, ішоў дым з вокнаў. Як бы падалося, што павінны справіцца, нічога сур“ёзнага. Але калі ўбачылі ўжо наступныя здымкі – абнаўлялася інфармацыя, убачылі, што ўжо просто прамое полымя ідзе. Стала зразумела, што гэта проста трагедыя. Горели деревянные конструкции в скрытых полостях. Рассказываем, как тушили знаменитый костёл в Будславе

То, что произошло сегодня, это большая трагедия не только для Будслава, для коренных жителей, это вообще трагедия для всей республики, для людей верующих. Вообще многие знают, во всем мире знают, к нам пилигримы приходят на фест. Поэтому надеемся, что всеми силами, силами Г оспода Бога, силами нас, людей, справимся, чтобы восстановить святыню нашу.

Костел в Будславе – одна из трех малых базилик в стране. Этот титул ей присвоил Папа Римский Иоанн Павел II еще в 1994 году. «Прихожане и служители костёла выносили церковные ценности». Подробности пожара в Будславе