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Лошадь провалилась в погреб в Борисовском районе. Смотрите, как спасатели её доставали

07 мая 2021 08:29
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Новости Беларуси. Борисовским спасателям довелось выполнять непростую операцию. В деревне Пересады лошадь провалилась в погреб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лошадь провалилась в погреб в Борисовском районе. Смотрите, как спасатели её доставали-1

Чтобы поднять животное на поверхность, задействовали цепи, пожарные рукава и лесной харвестер. И вот чем завершилась многочасовая работа спасательной команды.

Лошадь провалилась в погреб в Борисовском районе. Смотрите, как спасатели её доставали-4

Лошадь провалилась в погреб в Борисовском районе. Смотрите, как спасатели её доставали-6

Спасибо экипажу, быстренько помогли ее вытащить.

# Животные # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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