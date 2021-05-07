Лошадь провалилась в погреб в Борисовском районе. Смотрите, как спасатели её доставали

Новости Беларуси. Борисовским спасателям довелось выполнять непростую операцию. В деревне Пересады лошадь провалилась в погреб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы поднять животное на поверхность, задействовали цепи, пожарные рукава и лесной харвестер. И вот чем завершилась многочасовая работа спасательной команды.