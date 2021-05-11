Горели деревянные конструкции в скрытых полостях. Рассказываем, как тушили знаменитый костёл в Будславе

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС продолжают работу в будславском костеле, где 11 мая ранним утром разгорелся пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому времени огонь полностью ликвидирован. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели тщательно осматривают здание, чтобы исключить оставшиеся очаги.

В ликвидации участвовали пожарные из четырех районов, а также из Минска. На тушение пламени ушло более трех часов. Огонь полностью уничтожил крышу костела, угрожал ценностям. Первым делом спасали уникальную икону, одну из наиболее почитаемых католических святынь – образ Божьей Матери Будславской. «Прихожане и служители костёла выносили церковные ценности». Подробности пожара в Будславе

Виталий Пекурин, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Сообщения в подразделения МЧС поступили сегодня в 7:47. Через 4 минуты первое прибывшее подразделение уже было на месте пожара. По прибытии было установлено, что горят деревянные конструкции в скрытых полостях между перекрытием и покрытием здания.