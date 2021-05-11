«Прихожане и служители костёла выносили церковные ценности». Подробности пожара в Будславе

Новости Беларуси. В Будславе ликвидируют пожар в известном костеле. Сообщение о задымлении поступило на пульт МЧС около 8:00. К месту ЧП прибыли расчеты из четырех районов, а также Минска и спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Куртасова, корреспондент:

Мы находимся в Будславе. Здесь произошел пожар в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии. Сообщение о задымлении в здании костела местным спасателям поступило в 7:47. В момент возгорания прихожан не было. На месте работало более 20 единиц аварийно-спасательной техники. Пожар ликвидировали в 11.24. По словам спасателей, горела крыша здания костела, в результате пожара она полностью уничтожена и обрушена. В момент возгорания служители костела и волонтеры выносили церковные ценности в безопасное место – это книги, иконы.

Отмечу, что этот костел считается одним из красивейших в Беларуси памятником архитектуры и искусства. Костел был построен еще в XVII веке, именно здесь хранится один из почитаемых символов Богородицы – Будславская икона Божьей Матери. В начале 1990-х икону отреставрировали, и поныне к святыне ходят паломники.