Теракт в Париже. Хроника событий страшнейшей трагедии в истории Франции

Новости Франции. Внимание сейчас во всем мире приковано к событиям в Париже, где в ночь с пятницы на субботу несколько террористов фактически парализовали 2-миллионый город, устроив массовые убийства в разных точках французской столицы. Погибло около 130 человек, более трех сотен получили ранения. То есть, скорее всего, жертв, к сожалению, может быть больше.

Трудно представить, что в такой благополучной стране как Франция возможен подобный сценарий, когда взрывы происходят на стадионе, где находится президент. Вооруженные люди захватывают концертный зал и просто расстреливают других людей.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Франции Франсуа Олланду, французскому народу, родным и близким погибших и пострадавших в серии террористических актов, произошедших во французской столице.

То, что произошло в Париже в пятницу вечером, тронуло весь мир. Серия терактов унесла жизни около 130 человек. Это самая масштабная террористическая атака в истории Франции. Поздно вечером на многолюдных улицах столицы один за другим прогремели взрывы, началась стрельба. Полторы тысячи человек в рок-кафе «Батаклан» стали живыми мишенями: прямо во время концерта неизвестные ворвались в зал и открыли огонь.

Люди спасались бегством. Некоторым удалось попасть на крышу и спастись в квартирах, расположенных на верхнем этаже здания. Остальных еще несколько часов удерживают в заложниках. Погибло 87 человек.

В то же время в ресторан «Маленькая Камбоджа» на севере Парижа неизвестные начинают не глядя палить по посетителям. Атака продолжалась около получаса.

Житель Франции:

Нападавшие стреляли, но время от времени останавливались. Тот, которого я видел, был одет в черный спортивный костюм с белыми полосами. Он был не старше 25. Парень с коричневыми волосами, он был довольно спокойным. Это то, что действительно удивило меня.

Сразу три взрыва прогремели у стадиона «Стад де Франс». В этот момент проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. На трибунах собралось около 80 тысяч человек, здесь же о происходящем в городе узнал президент Франции Франсуа Олланд.

Большой паники на многотысячной арене удалось избежать. Зрителей в целях безопасности разместили прямо на футбольном поле.

Тем временем стало известно о трех погибших у стадиона. Некоторым людям каким-то чудом удалось выжить.

Житель Франции:

Я переходил улицу, и сразу – бум! – она взорвалась прямо передо мной. Все было разорвано в клочья, я чувствовал, что все вокруг разлетелось. Я ушел, я упал, а затем вернулся. Это мобильный телефон, который принял удар. Это то, что спасло меня. В противном случае моя голова была бы разорвана в клочья.

В 23.25 террористы открыли стрельбу по посетителям пиццерии на «Рю де ла фонтен»: 5 погибших. Через 13 минут в двух кварталах от этого места прямо на улице убиты из автомата 18 человек. Еще через 10 минут в 200 метрах взрывает себя террорист-смертник.

Город охватила паника и настоящий ужас. На территории всей страны объявлено чрезвычайное положение, введен пограничный контроль.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Мы будем разбираться в том, кто совершил эти ужасные вещи. И борьба будет беспощадной. Когда террористы способны на такие зверства, они должны знать, что столкнутся с Францией, которая стоит вместе.

По последней информации, в результате атак погибли граждане Франции, США, Бельгии, Испании, Алжира, Мексики, Швеции, Великобритании, Румынии. Белорусов среди погибших и пострадавших нет.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ».

Франсуа Моленс, прокурор Парижа:

Речь идет о трех группах террористов, которые координировали свои действия. В перестрелках использовались различные модификации автомата Калашникова. Все пояса смертников были идентичной конструкции и начинены поражающими элементами с целью нанесения максимального урона.

Установлены имена и трех террористов-смертников, причастных к взрывам в Париже. Среди атаковавших был и гражданин Франции, его брат и отец арестованы. Еще два экстремиста имели статус беженцев.

Тем временем ряд задержаний, связанных с терактами в Париже, произошли в Бельгии и Германии. В ходе спецоперации в Брюсселе задержаны 5 подозреваемых. На след навела машина с бельгийскими номерами, брошенная у места преступления.

Безопасность стала проблемой № 1 не только для Франции, но и для других стран Европейского союза.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Это направлено против всех нас и влияет на нас всех. Поэтому мы все должны дать ответ террористам.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

В Великобритании сталкивается с той же угрозой. Вот почему мы продолжаем призывать общественность проявить бдительность и поддержать полицию в борьбе с терроризмом.

Медики продолжают бороться за жизни пострадавших. В критическом состоянии до сих пор находятся около 100 человек. У парижских больниц сегодня выстроились огромные очереди из желающих сдать кровь.

Жительница Франции:

То, что произошло, просто ужасно. Этому нет оправдания. Я хочу хоть как-то помочь тем, кому пришлось это пережить.

Во Франции объявлен трехдневный траур. Второй раз за этот год отключена иллюминация Эйфелевой башни, как и после расстрела в январе террористами редакции журнала «Шарли Эбдо». По всему миру в знак поддержки знаковые объекты подсвечивают в цвета французского треколора.

Откликнулись на трагедию и белорусы. К зданию посольства Франции в Минске люди несут цветы, здесь же зажигают свечи и лампады, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусы:

Такая трагедия, поэтому не хочется ни о чем говорить. Соболезнуем французскому народу.

Все политики должны думать прежде всего о том, чтобы защитить народ своих стран. И никаких других вопросов. Это прежде всего.

У нас друзья живут во Франции, близкие люди нам. И мы сегодня с ними разговаривали, волновались, естественно. Слава богу, что у них все в порядке. И мы, конечно, скорбим вместе с французским народом.

К местам терактов после снятия оцепления со свечами и цветами идут люди. Около клуба «Батаклан» уличный пианист сыграл песню Джона Леннона «Imagine». О мире без убийств и религиозных разногласий.