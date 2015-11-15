Теракт в Париже. 16 ноября в диппредставительствах Франции в Беларуси будет открыта книга соболезнований

Новости Беларуси. Белорусы не остались равнодушны к трагическим событиям в Париже. К зданиям посольства Франции в Минске и консульства в Бресте люди продолжают нести цветы и свечи. Уже 16 ноября в дипломатических представительствах можно будет оставить запись в книге соболезнований. Она будет открыта с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Всем, кто желает выказать слова сочувствия французскому народу, дипмиссия рекомендует писать на электронный адрес посольства. Сейчас оно работает в режиме плана «Вижипират» – это система предупреждения о террористической угрозе. Здесь не имеют разрешения принимать большое количество посетителей. Все соболезнования, записанные в книге и полученные по электронной почте, будут переданы французским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.