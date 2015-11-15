Прямой эфир

Теракт в Париже. 16 ноября в диппредставительствах Франции в Беларуси будет открыта книга соболезнований

15 ноября 2015 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы не остались равнодушны к трагическим событиям в Париже. К зданиям посольства Франции в Минске и консульства в Бресте люди продолжают нести цветы и свечи. Уже 16 ноября в дипломатических представительствах можно будет оставить запись в книге соболезнований. Она будет открыта с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Всем, кто желает выказать слова сочувствия французскому народу, дипмиссия рекомендует писать на электронный адрес посольства. Сейчас оно работает в режиме плана «Вижипират» – это система предупреждения о террористической угрозе. Здесь не имеют разрешения принимать большое количество посетителей. Все соболезнования, записанные в книге и полученные по электронной почте, будут переданы французским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт в Париже. Установлены имена 3 смертников, 5 подозреваемых задержаны в Бельгии и Германии, к месту трагедии несут цветы
15 ноября 2015 10:34

Теракт в Париже. Установлены имена 3 смертников, 5 подозреваемых задержаны в Бельгии и Германии, к месту трагедии несут цветы

«Уверенная Европа становится тоже опасной». Мир переживает жуткую трагедию в Париже
14 ноября 2015 17:26

«Уверенная Европа становится тоже опасной». Мир переживает жуткую трагедию в Париже

Черная пятница в истории Франции. В результате терактов в Париже не менее 150 человек погибли, введен режим чрезвычайного положения
14 ноября 2015 10:41

Черная пятница в истории Франции. В результате терактов в Париже не менее 150 человек погибли, введен режим чрезвычайного положения