Теракт в Париже. Установлены имена 3 смертников, 5 подозреваемых задержаны в Бельгии и Германии, к месту трагедии несут цветы

Новости Франции. Европа объединится в борьбе с терроризмом. Такое заявление сделали лидеры государств ЕС после «парижской трагедии». В списке жертв атаки смертников Исламского государства 129 человек. Еще более 350 ранены. Уже известны имена некоторых организаторов крупнейшего в истории Франции теракта. В стране продолжает действовать чрезвычайное положение.

Найти и обезвредить. Во Франции чуть ли не о минутам восстанавливают картину событий 13 ноября. Следователи изучают кадры с камер видеонаблюдений, отпечатки и ДНК боевиков. С заявлением выступил прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он уточнил, что в атаках участвовали 7 боевиков, а не 8, как сообщалось ранее. При этом нападавшие были хорошо вооружены и действовали слаженно.

Франсуа Моленс, прокурор Парижа:

Речь идет о трех группах террористов, которые координировали свои действия. В перестрелках использовались различные модификации автомата Калашникова. Все пояса смертников были идентичной конструкции и начинены поражающими элементами с целью нанесения максимального урона. У каждого террориста был найден пояс смертника с батареями, детонаторами и кнопками запуска.

Специалисты выяснили, что экстремисты использовали определенный тип взрывчатки – так называемую «TATP». На данный момент установлены имена и трех террористов-смертников, причастных к взрывам в Париже. Следователи перепроверяют их личности.

Известно, что сирийский паспорт, который был найден у тела одного из боевиков, скорее всего, был фальшивый. Среди атаковавших был и гражданин Франции, его брат и отец взяты под стражу. Еще два экстремиста имели статус беженцев. В стране введено чрезвычайное положение. Во всех городах усилены меры безопасности.

Житель Франции:

Полицейские, которые были рядом, были в шоке. Вокруг было просто море крови.

К расследованию также подключилось ФБР. В Париж в скором времени прибудут специалисты по восстановлению информации с электронных устройств – телефонов и компьютеров.

Тем временем ряд задержаний, связанных с терактами в Париже, произошли в Бельгии и Германии. В ходе спецоперации в Брюсселе задержаны пять подозреваемых. На след навела машина с бельгийскими номерами, брошенная у места преступления.

Стремясь поддержать пострадавших при нападении, с утра у стен больниц в Париже выстроились очереди из желающих сдать кровь. В критическом состоянии до сих пор остается свыше 100 человек. Медики продолжают бороться за их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Франции:

То, что произошло, просто ужасно. Этому нет оправдания. Я хочу хоть как-то помочь тем, кому пришлось это пережить.

К местам терактов после снятия оцепления продолжают со свечами и цветами идти люди. А около клуба «Bataclan», где в бойне погибли около 100 человек, уличный пианист сыграл песню Джона Леннона – гимн пацифистов «Imagine».

Белорусы не остались равнодушны к трагическим событиям в Париже. К зданиям посольства Франции в Минске и консульства в Бресте люди продолжают нести цветы и свечи. Уже 15 ноября в дипломатических представительствах можно будет оставить запись в Книге памяти. Пока же к зданиям с приспущенным французским флагом приходят целыми семьями, чтобы разделить боль утраты.