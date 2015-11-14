«Уверенная Европа становится тоже опасной». Мир переживает жуткую трагедию в Париже

Начнем с события последних часов.

Минувшая ночь в Париже станет одной из самых кровавых в истории Франции. Буквально за несколько часов до полуночи город на Сене всколыхнули несколько крупных терактов. До сих пор в северной части столицы работают полицейские и эксперты, которые детально изучают места кровавых атак. Но еще буквально вчера вечером здесь кипела обычная жизнь.

В небольшом заведении «Маленькая Камбоджа» на севере Парижа было многолюдно. Ближе к ночи на террасу врываются неизвестные и открывают беспорядочную стрельбу по посетителям. Бойня продолжалась около получаса.

С интервалом буквально в несколько минут три взрыва прогремели около футбольного стадиона «Стад де Франс». На игру пришли около 80 тысяч человек. На матче присутствовал и Франсуа Олланд. Один из взрывов был настолько силен, что его услышали даже во время игры.

Примерно в это же время террористы врываются в концертный зал «Батаклан». Они начинают, не глядя, напилить из автоматов Калашникова. Очевидцы позже расскажут, что люди в панике пытались выбежать из здания. Огонь по беззащитным продолжался около получаса.

На территории всей страны объявлено чрезвычайное положение, введен пограничный контроль. В городе усилены меры безопасности. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ».

Франсуа Олланд, президент Франции:

Мы будем разбираться в том, кто совершил эти ужасные вещи. И борьба будет беспощадной. Когда террористы способны на такие зверства, они должны знать, что столкнутся с Францией, которая стоит вместе.

На улицах Парижа – пугающая тишина и пустота. Жителям рекомендовано не покидать свои дома. В городе закрыты учебные заведения и музеи. За ситуацией следит и посольство Беларуси во Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Посольство Беларуси в течение всей ночи обеспечило дежурство и работу горячей линии для граждан Республики Беларусь, которые могут обратиться к нам по телефонам посольства, могут обратиться напрямую к консулу Беларуси, а также по электронному адресу посольства в случае, если им требуется какая-то помощь.

Информация о жертвах и пострадавших в результате терактов постоянно меняется. Но уже ясно, что счет идет на сотни. В СМИ появилась информация, что среди пострадавших есть и белорус. Но позже он вышел на связь с родственниками и подтвердил, что с ним все в порядке.

Илья Капитан, второй секретарь посольства Республики Беларусь во Французской Республике:

В списке кризисного центра МИД граждан Беларуси, пострадавших либо погибших, нет. Информация проверяется.

Повышены меры безопасности во французских аэропортах и на железной дороге. Из-за этого в воздушных гаванях образовались большие очереди.

К слову, многие страны ЕС усиливают пограничный контроль. Дополнительные проверки уже ввели Польша и Литва. Белорусские пограничники также повышают уровень безопасности.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы рекомендуем нашим гражданам пока по возможности отказаться от поездок за границу. И если не получается, то учитывать информацию, предоставляемую на нашем портале, относительно обстановки перед пунктами пропуска.

Глава нашей страны Александр Лукашенко направил соболезнования президенту и народу Франции. «С большой болью восприняли в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористических актов, которые произошли в Париже. От имени белорусского народа и себя лично высказываю самые глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, а также всему французскому народу», – говорится в соболезновании президента Беларуси.

Тем временем к посольству Франции в нашей стране несут цветы и зажигают свечи.

Минчане:

Очень жаль, что они попали под такой страшный теракт. Мы не смогли остаться равнодушными ко всему этому.

Нельзя оставаться в стороне от горя такого. Пускай оно и далеко.

Вроде, спокойная, надежная, уверенная, безопасная Европа становится тоже опасной.