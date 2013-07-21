Теракт в Ираке. Лишь за один вечер взорвалось 13 бомб. Погибли 65 человек

Новости Ирака. Очередная трагедия в Ираке. Только за один вечер террористы привели в действие 13 бомб. Взрывные устройства были заложены на обочинах дорог и в припаркованных автомобилях на оживленных улицах. Они сработали в тот момент, когда люди возвращались с вечерней молитвы. Погибли 65 человек. Около двухсот ранены.

Эта вылазка боевиков стала самой кровавой в стране в этом месяце. Всего же с начала июля теракты унесли жизни пятисот мирных жителей.

Большинство атак в Ираке происходят на религиозной почве, из-за того, что представители разных конфессий не могут поделить между собой сферы влияния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.