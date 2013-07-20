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Взрыв в китайском аэропорте

20 июля 2013 16:39
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Новости Китая. В пекинском аэропорту Шоуду прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек – сам виновник ЧП - 34-летний местный житель. Он взорвал упаковку с чёрным порохом, который используется для изготовления фейерверков.

Детали происшествия устанавливаются. Известно лишь, что взрыв произошёл у третьего терминала - самого большого в аэропорту. Его выходы некоторые время были заблокированы.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Терминал открыт.  Мотивы преступления пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт

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