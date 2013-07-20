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В Могилевской области в дачном доме заживо сгорела супружеская пара

20 июля 2013 14:03
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Новости Беларуси. В Могилевской области правоохранители выясняют причину пожара, который унес жизни двух человек. В своем дачном доме заживо сгорела супружеская пара. Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Буда Бобруйского района.

К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил весь дом, из окон валил дым. Спасти жильцов не удалось.

Еще одно ЧП произошло в Узденском районе Минской области.  В огне в частном доме погиб молодой мужчина. Всего за прошедшие сутки в республике произошло 15 пожаров, во время которых спасены 6 человек, 17 эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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