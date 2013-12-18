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Тело студента с огнестрельным ранением в голову найдено в минском тире

18 декабря 2013 11:11
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Новости Беларуси. Трагедия в одном из тиров Минска. Тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову обнаружили вчера вечером. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, одной из них является неосторожное обращение с оружием.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску (корреспонденту БЕЛТА):
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Беларуси проводится проверка по факту смерти жителя Гомельской области, 1994 года рождения. Труп молодого человека, студента одного из вузов, обнаружен с огнестрельным ранением в голову вечером 17 декабря в тире.

Неделю назад на Захарова в Минске погиб человек. Причина: пожар после пьяного угара (смотрите видео).

# происшествия # Стрельба

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