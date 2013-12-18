Тело студента с огнестрельным ранением в голову найдено в минском тире

Новости Беларуси. Трагедия в одном из тиров Минска. Тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову обнаружили вчера вечером. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, одной из них является неосторожное обращение с оружием.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску (корреспонденту БЕЛТА):

Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Беларуси проводится проверка по факту смерти жителя Гомельской области, 1994 года рождения. Труп молодого человека, студента одного из вузов, обнаружен с огнестрельным ранением в голову вечером 17 декабря в тире.

Неделю назад на Захарова в Минске погиб человек. Причина: пожар после пьяного угара (смотрите видео).