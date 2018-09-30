Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек

Новости Беларуси. Один человек погиб, шестеро пострадали. Следствие устанавливает причины ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Чтобы извлечь пострадавших и погибшего из покорёженных автомобилей, потребовалась помощь профессиональных спасателей. К этому моменту известно, что аварию спровоцировал водитель Lexus, который сел пьяным за руль.