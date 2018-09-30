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Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек

30 сентября 2018 11:59
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Новости Беларуси. Один человек погиб, шестеро пострадали. Следствие устанавливает причины  ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек-1

В деревне Рябиновка 29 сентября поздно вечером столкнулись микроавтобус и легковушка.

Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек-4


Чтобы извлечь пострадавших и погибшего из покорёженных автомобилей, потребовалась помощь профессиональных спасателей. К этому моменту известно, что аварию спровоцировал водитель Lexus, который сел пьяным за руль. 

Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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