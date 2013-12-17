В Беларуси завершены расследования дел о распространении вредоносной компьютерной программы и подделки банковских карт

Новости Беларуси. В Беларуси завершено расследование сразу нескольких громких уголовных дел. Так, в суд направят дело неработающего минчанина, магистра одного из ведущих белорусских технических вузов. Обвиняемый распространял вредоносную программу «WinLocker» в Интернете.

На компьютере пострадавших появлялось сообщение якобы от имени МВД о том, что пользователь нарушил авторские права либо распространял детскую порнографию. За код для разблокировки люди платили 100 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установлена. Сегодня ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мохнач, следователь про особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе обыскам у данного гражданина было изъято большое количество сим-карт ЗАО «Бест», не прошедших надлежащего оформления либо оформленных на посторонних лиц, а также компьютерная техника, рукописные записи. Все данные улики содержали в себе сведения, которые позволяют сделать однозначный вывод о том, что это именно то лицо, которое распространяло вредоносное программной обеспечение. Такое вредоносное программное обеспечение называется «WinLocker», это блокирующая операционная система семейства «Windows». Для нашей страны это явление довольно новое. Для наших соседей, в том числе по СНГ, это уже распространенное явление.

Еще одно дело – изготовление поддельных банковских карточек. С их помощью житель Минского района совершал хищение в различных торговых центрах столицы и области. Среди самых частых покупок – продукты питания и дорогостоящий алкоголь. В Интернет-магазинах мужчина покупал еще и ювелирные изделия.

Также обвиняемый продавал карточки другим лицам. По данным следствия, всего установлено более 200 преступлений, а также более десятка фактов сбыта поддельных платежных средств. Общая сумма похищенного составила более 30 миллионов рублей.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе расследования установлены многочисленные нарушения деятельности торговых точек, то есть объектов, где принимались эти поддельные платежные карточки, и различных банковских учреждений. По результатам расследования было направлено более 30 представлений в адрес указанных организаций, по результатам которых были проведены подробные инструктажи с кассирами, которые принимали данные карточки.

Фактическим те карточки, которые использовались злоумышленником, содержали в себе магнитную полосу, то есть они не были чипованными. И при проведении операции в предприятиях торговли и сервиса, не использовалось введение пин-кода.