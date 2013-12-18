При сносе пустующего дома в Октябрьском районе взорвались мины

Новости Беларуси. При сносе и утилизации пустующего дома в деревне Корма Гомельской области прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

После сноса ветхого строения (нежилой дом) образовался строительный мусор, который утилизировался путём сжигания. В 15 часов 40 минут в очаге строительного мусора произошёл взрыв двух снарядов. В результате образования взрывной волны третий снаряд отбросило в сторону, на расстояние 10 м., к рядом стоящему дереву, где он и был обнаружен.

Напомним, прошлой весной в Жлобинском районе Гомельской области едва не взорвался немецкий блиндаж. Восьмидесятилетняя Ольга Жмурина, жительница деревни Малые Козловичи, указала точное месторасположение целого арсенала времён Второй мировой. Саперы откопали и обезвредили 3 артиллерийских и 3 реактивных снаряда, 3 гранаты, 8 минометных, одну противопехотную мины и 2 артиллерийских взрывателя. Во время Великой Отечественной прямо здесь проходила линия фронта (смотрите видео).

