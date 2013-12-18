Спасая руку, китайские хирурги пришили её к ноге

Новости Китая. Сложнейшую операцию провели недавно хирурги в Китае. Одно неловкое движение на рабочем месте – и фабричный станок лишил Сяо Вэя кисти руки. После ряда обследований медики вынесли свой вердикт: спасти руку можно, но только в несколько этапов.

Представитель больницы города Чанша:

Мужчина поступил к нам с довольно тяжёлой травмой. Помимо того, что у него была отрезана кисть, станок также раздавил и сломал несколько костей. Поэтому мы должны были сначала вылечить переломы, а уже затем пришить её обратно.

Для того чтобы сохранить жизнеспособность кисти, её на некоторое время пришили к лодыжке. Примерно через месяц, когда ткани предплечья практически восстановились, Сяо Вэю вернули кисть на место. Как пишет Health Newsline, операция прошла успешно: сухожилия, кровеносные сосуды и нервные окончания соединены. Однако впереди ещё несколько операций и долгий курс реабилитации. Но, как отмечают хирурги, самое страшное уже позади.

Сяо Вэй (в интервью Daily Mail):

Я ещё молод, я не могу представить свою жизнь без правой руки. А теперь, посмотрите, она снова на прежнем месте и даже пальцы двигаются.



Напомним, несколько лет назад хирурги пекинского госпиталя успешно извлекли из черепа годовалого младенца деревянную палочку для еды. Инородный предмет, попавший в нос, пробил череп и на несколько миллиметров вошёл в мозг ребёнка. Травма по счастливой случайности не привела к повреждению жизненно важных отделов мозга.

Весной этого года уникальную операцию провели минские микрохирурги. Пятилетнему белорусскому мальчику оторвало руку в стиральной машине. Травма была сложной, на второй руке также были множественные переломы. Кроме того, врачи редко сталкиваются с настолько высокой ампутацией – на уровне плеча (смотрите видео). Такие сложные реплантации в Республиканском центре микрохирургии проводят две-три в год. Как показывает практика, больше всего шансов на выздоровление именно у детей.