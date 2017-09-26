СК: возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича, пока нет информации о том, что пропавший в Свислочском районе школьник стал жертвой преступления.