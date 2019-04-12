Мама пропавшего в Каменецком районе мальчика: «Моего ребёнка только украли, поверьте мне»

Новости Беларуси. Таинственное исчезновение: в Каменецком районе пропал ребенок, которому нет и двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Таинственное исчезновение: в Каменецком районе пропал ребенок, которому нет и двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активные поиски малыша продолжаются уже третьи сутки. В усиленном режиме работают спецслужбы и волонтеры. Но вестей о Ване Волошином пока нет. Куда он мог пропасть, для всех остается загадкой. Корреспондент Петр Бутрим с подробностями спасательной операции.
Еще я нашла кроссовок один. Здесь. Один лежал, второго нету.
Последний раз родные видели самого младшего в семье Ваню позавчера в три часа дня. Малыш играл с другими детьми. Затем вместе с мамой зашел в дом. Девушка отвлеклась на хозяйственные заботы, а когда опомнилась, Вани не было ни рядом, ни во дворе, ни даже за его пределами.
Алена Волошина, мама Ивана Волошина:
Понимаете, факт в том, что он далеко никогда не отходил. Если его кто-то возьмет, то он пойдет. Уверена, что моего ребенка только украли, поверьте мне.
Сначала искали всей семьей, затем подключились соседи. Найти ребенка по горячим следам пытались всей деревней.
Виктор Волошин, отец Ивана Волошина:
Паника была. Все, нема. Моя Алена по корчах бегала. Все мы по корчах бегали. Я уже и до рва добежал с пацанами. Нема.
А когда и такие меры не помогли, родители сообщили в милицию. Выйти на след мальчика в тот же вечер так и не удалось. Что удивительно – не появилось ни одной зацепки и позже.
Петр Бутрим, СТВ:
Поиски Вани Волошина не прекращаются третий день. Сейчас задействованы уже больше 100 человек. Вокруг деревни – леса, поля и болота. С каждым днем растет и радиус поисков. 12 апреля его расширили примерно до 6 километров.
Прочесывать каждый клочок земли вышли сотрудники МЧС, погранслужбы, милиция и поисково-спасательные отряды. В Любашки продолжают приезжать волонтеры из соседних районов.
Мы вот здесь. А они где-то вот здесь выходили.
Вчера всем миром обследована площадь в 600 гектаров. Водолазы изучили все 27 колодцев в округе. Ребенка искали и в каждом из десятков заброшенных домов. Но и там ни одной подозрительной детали.
Я вам одно скажу: здесь, во-первых, бурьяны какие, здесь канава центральная. Перечесали здесь полностью все, по любому нашли бы. Да он и не прошел бы туда. Это же двух лет ребенку нет.
А там, куда трудно добраться человеку, в поисках помогает техника – дроны и тепловизоры. Вся местность как на ладони.
Тут полоса леса идет не очень широкая, метров 600 шириной. Отработали уже. Еще и с воздуха просматриваем местность.
Тем временем следователи рассматривают разные версии таинственного исчезновения мальчика. Не исключен и криминальный след.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
В настоящее время следственным управлением УСК Республики Беларусь по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. На месте происшествия находится криминалистическая лаборатория.
Спасательная операция приобретает все больший размах. Ночью в зоне поиска были заморозки. И все же надежда на положительный финал этой пока необъяснимой истории остается.