Мама пропавшего в Каменецком районе мальчика: «Моего ребёнка только украли, поверьте мне»

Новости Беларуси. Таинственное исчезновение: в Каменецком районе пропал ребенок, которому нет и двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активные поиски малыша продолжаются уже третьи сутки. В усиленном режиме работают спецслужбы и волонтеры. Но вестей о Ване Волошином пока нет. Куда он мог пропасть, для всех остается загадкой. Корреспондент Петр Бутрим с подробностями спасательной операции.

Еще я нашла кроссовок один. Здесь. Один лежал, второго нету.

Последний раз родные видели самого младшего в семье Ваню позавчера в три часа дня. Малыш играл с другими детьми. Затем вместе с мамой зашел в дом. Девушка отвлеклась на хозяйственные заботы, а когда опомнилась, Вани не было ни рядом, ни во дворе, ни даже за его пределами.

Алена Волошина, мама Ивана Волошина:

Понимаете, факт в том, что он далеко никогда не отходил. Если его кто-то возьмет, то он пойдет. Уверена, что моего ребенка только украли, поверьте мне.

Сначала искали всей семьей, затем подключились соседи. Найти ребенка по горячим следам пытались всей деревней.

Виктор Волошин, отец Ивана Волошина:

Паника была. Все, нема. Моя Алена по корчах бегала. Все мы по корчах бегали. Я уже и до рва добежал с пацанами. Нема.

А когда и такие меры не помогли, родители сообщили в милицию. Выйти на след мальчика в тот же вечер так и не удалось. Что удивительно – не появилось ни одной зацепки и позже.

Петр Бутрим, СТВ:

Поиски Вани Волошина не прекращаются третий день. Сейчас задействованы уже больше 100 человек. Вокруг деревни – леса, поля и болота. С каждым днем растет и радиус поисков. 12 апреля его расширили примерно до 6 километров.

Прочесывать каждый клочок земли вышли сотрудники МЧС, погранслужбы, милиция и поисково-спасательные отряды. В Любашки продолжают приезжать волонтеры из соседних районов.

Мы вот здесь. А они где-то вот здесь выходили.

Вчера всем миром обследована площадь в 600 гектаров. Водолазы изучили все 27 колодцев в округе. Ребенка искали и в каждом из десятков заброшенных домов. Но и там ни одной подозрительной детали.

Я вам одно скажу: здесь, во-первых, бурьяны какие, здесь канава центральная. Перечесали здесь полностью все, по любому нашли бы. Да он и не прошел бы туда. Это же двух лет ребенку нет. А там, куда трудно добраться человеку, в поисках помогает техника – дроны и тепловизоры. Вся местность как на ладони.

Тут полоса леса идет не очень широкая, метров 600 шириной. Отработали уже. Еще и с воздуха просматриваем местность. Тем временем следователи рассматривают разные версии таинственного исчезновения мальчика. Не исключен и криминальный след.