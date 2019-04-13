В Гродно осуждены сёстры-кассиры, которые «заработали» на талончиках 57,6 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57 586 рублей. Обе женщины приговорены к 4 годам лишения свободы.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в 2014 году одна из сестёр устроилась работать в киоске «Гроднооблсоюзпечать». Вскоре к ней присоединилась и сестра.

С 2015 года женщины начали систематически присваивать себе часть денег, полученных с продажи талончиков. В отчётах они указывали, что билетов осталось больше, чем на самом деле. Во время проверок кассиры вносили часть денег, а нехватку товара замещали талончиками и проездными билетами, которые одалживали у других продавцов.

В 2018 году в ходе ревизии стало ясно, что такое количество талонов, как указано в отчётах, просто не поместилось бы в киоске. Затем выяснилось, что товара не хватает на более чем 57 тысяч рублей.

Сёстры вину признали, раскаялись в содеянном и в полном объёме возместили ущерб.

Суд признал женщин виновными в групповом присвоении имущества в особо крупном размере по предварительному сговору, а также во внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы из личных интересов.

В качестве наказания гражданкам назначено по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Они лишаются права занимать материально ответственные должности на 3 года. Наказание отсрочено на 2 года. Также сестёр обязали 80 часов заниматься общественно-полезными работами.

Как сообщалось ранее, женщинам грозило до 12 лет лишения свободы.