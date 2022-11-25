Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации

Новости Беларуси. Суд Лепельского района сегодня, 25 ноября, вынес приговор директору и бригадиру одной из сельхозорганизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание прошло в выездном формате.

На протяжении нескольких месяцев фигуранты дела намеренно вносили в отчеты недостоверные данные о количестве поголовья. Проверка показала, что таким образом они пытались скрыть недостачу более чем 20 животных. Чтобы уменьшить эту цифру, обвиняемые разработали схему о выкупе «мертвых душ».

Директор и бригадир приговорены к двум годам лишения свободы, но с отсрочкой его отбывания на такой же период. Кроме этого, каждый из них должен выплатить штраф почти по 10 тысяч рублей.