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Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации

25 ноября 2022 13:50
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Новости Беларуси. Суд Лепельского района сегодня, 25 ноября, вынес приговор директору и бригадиру одной из сельхозорганизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание прошло в выездном формате.

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации-1

На протяжении нескольких месяцев фигуранты дела намеренно вносили в отчеты недостоверные данные о количестве поголовья. Проверка показала, что таким образом они пытались скрыть недостачу более чем 20 животных. Чтобы уменьшить эту цифру, обвиняемые разработали схему о выкупе «мертвых душ».

Директор и бригадир приговорены к двум годам лишения свободы, но с отсрочкой его отбывания на такой же период. Кроме этого, каждый из них должен выплатить штраф почти по 10 тысяч рублей.

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации-4

Александр Филимонов, заместитель прокурора Лепельского района:
Предложили четверым работникам данного предприятия написать заявления в счет приобретения ими животных и удержания из их заработной платы данной стоимости животных. В результате данных действий из заработной платы работников была удержана сумма в размере более 2 000 белорусских рублей, что повлекло существенный вред и нарушение прав данных работников.

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации-7

Вадим Волович, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Витебской области:
Главой государства поручено правительству совместно с местными органами власти принять меры по недопущению падежа скота. В рамках выполнения данного поручения главы государства в текущем году утверждена программа действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин и условий, способствующих непроизводительному выбытию скота.

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации-10

В Витебской области поголовье крупного рогатого скота из-за падежа с начала года уменьшилось почти на 2 500 голов. В отношении работников АПК возбуждено 60 уголовных дел. Ответственность понесли как руководители, так и специалисты.

# Уголовное законодательство # происшествия # Александр Филимонов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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