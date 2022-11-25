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Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша

25 ноября 2022 10:23
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Новости Беларуси. Незаконный ввоз крупной партии наркотика из Евросоюза пресекли брестские таможенники. 62 килограмма гашиша обнаружено в автомобиле гражданина Молдовы, который ехал из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша-1

В пункте пропуска «Брест» в ходе сканирования машины выяснилось, что наркотик был спрятан в топливном баке. Таможенники извлекли 96 брикетов в полимерных упаковках. На наличие в них запрещенного вещества указала служебная собака. Известно, что мужчина действовал в сговоре с другими лицами. Брестская таможня возбудила уголовное дело.

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша-4

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:
Экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества гашиш в данных полимерных брикетах. Брестской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении гражданина Республики Молдова применена мера ареста.

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша-7

Это уже четвертая крупная партия наркотиков, которая изъята белорусскими таможенниками за последние несколько месяцев. Всего же в 2022 году пресечен ввоз более 660 килограммов запрещенных веществ.

# Наркотики # происшествия # Сергей Парфенов # Фотофакт

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