Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша

Новости Беларуси. Незаконный ввоз крупной партии наркотика из Евросоюза пресекли брестские таможенники. 62 килограмма гашиша обнаружено в автомобиле гражданина Молдовы, который ехал из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Брест» в ходе сканирования машины выяснилось, что наркотик был спрятан в топливном баке. Таможенники извлекли 96 брикетов в полимерных упаковках. На наличие в них запрещенного вещества указала служебная собака. Известно, что мужчина действовал в сговоре с другими лицами. Брестская таможня возбудила уголовное дело.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

Экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества гашиш в данных полимерных брикетах. Брестской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении гражданина Республики Молдова применена мера ареста.