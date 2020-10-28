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В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК

28 октября 2020 10:36
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Новости Беларуси. Ночью 28 октября в Мозыре горело здание ГАИ. Неизвестные забросили в окно бутылку с зажигательной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По предварительной информации, неизвестный разбил стекло и забросил в помещение бутылку с горючей смесью, после чего скрылся.  

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-1

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-3

Через минуту на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая возвращалась в РОВД с вызова. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге с пламенем справились пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал.  

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-6

Андрей Вашкевич, начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета:  
По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 339 часть 3 «Особо злостное хулиганство». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты объекты, по которым назначены необходимые криминалистические экспертизы.  

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-9

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-11

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. Также с наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!»  

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-14

В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК-16

Отметим, это непременно ожидает поджигателей после того, как их задержат. Видео с камер наружного наблюдения и прочих свидетельств, указывающих на нарушителей, предостаточно.  

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# Хулиганство # происшествия # Андрей Вашкевич # Фотофакт

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