В Мозыре неизвестные забросили в окно здания ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Комментарий СК

Новости Беларуси. Ночью 28 октября в Мозыре горело здание ГАИ. Неизвестные забросили в окно бутылку с зажигательной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, неизвестный разбил стекло и забросил в помещение бутылку с горючей смесью, после чего скрылся.

Через минуту на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая возвращалась в РОВД с вызова. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге с пламенем справились пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал.

Андрей Вашкевич, начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета:

По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 339 часть 3 «Особо злостное хулиганство». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты объекты, по которым назначены необходимые криминалистические экспертизы.