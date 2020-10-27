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Авария на автодороге Минск – Гомель: водитель Honda погиб на месте

27 октября 2020 14:18
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Новости Беларуси. На 32-м километре автодороги Минск – Гомель в Пуховичском районе произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария на автодороге Минск – Гомель: водитель Honda погиб на месте-1

Минчанин на Citroen, выезжая со второстепенной дороги на М5, не уступил дорогу водителю Honda. В результате произошло столкновение.

Авария на автодороге Минск – Гомель: водитель Honda погиб на месте-4

Водитель Honda погиб на месте, а Citroen – с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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