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В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия

27 октября 2020 19:05
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства повреждения табачного киоска на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия-1

Ночью 26 октября под павильон неизвестными было установлено пиротехническое изделие, которое и стало причиной взрыва. Повреждения рано утром обнаружила продавец, когда пришла на работу. Она и вызвала милицию.

В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия-4

Николай Талецкий, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Минску:
Следственно-оперативной группой совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску проведен осмотр места происшествия, где обнаружены и изъяты фрагменты поврежденной тротуарной плитки и фрагменты поврежденного торгового киоска. По данному факту назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Повреждения, обнаруженные нашими специалистами, позволяют сказать о срабатывании самодельного взрывного устройства.

В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия-7

По данному факту возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # происшествия # Николай Талецкий # Фотофакт

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