В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства повреждения табачного киоска на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 26 октября под павильон неизвестными было установлено пиротехническое изделие, которое и стало причиной взрыва. Повреждения рано утром обнаружила продавец, когда пришла на работу. Она и вызвала милицию.

Николай Талецкий, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Минску:

Следственно-оперативной группой совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску проведен осмотр места происшествия, где обнаружены и изъяты фрагменты поврежденной тротуарной плитки и фрагменты поврежденного торгового киоска. По данному факту назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Повреждения, обнаруженные нашими специалистами, позволяют сказать о срабатывании самодельного взрывного устройства.