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В Ратомке неизвестные залили монтажной пеной табачный киоск

28 октября 2020 07:53
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства повреждений табачного киоска на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под покровом ночи неизвестные установили под павильон пиротехническое изделие, которое стало причиной взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

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А вот в агрогородке Ратомка ночью неизвестные залили монтажной пеной табачный киоск. Спустя некоторое время он снова открылся, а «монтажников» ищет милиция.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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