В Ратомке неизвестные залили монтажной пеной табачный киоск

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства повреждений табачного киоска на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под покровом ночи неизвестные установили под павильон пиротехническое изделие, которое стало причиной взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Минске подорвали киоск «Табакерка». Следователи выясняют обстоятельства происшествия

А вот в агрогородке Ратомка ночью неизвестные залили монтажной пеной табачный киоск. Спустя некоторое время он снова открылся, а «монтажников» ищет милиция.