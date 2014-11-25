Таксист 16 часов возил в машине умершую пассажирку, думая, что она спит

Новости России. В Волгограде водитель такси 16 часов возил в машине умершую девушку, даже не подозревая, что она мертва.

Как сообщает LifeNews, вечером девушка попросила 28-летнего знакомого отвезти ее в один из районов города.

В дороге ей стало плохо, и пассажирка, по словам водителя, уснула. Заметив это, он остановил машину и тоже решил вздремнуть.

Утром следующего дня молодой человек обнаружил, что девушка все еще спит. Он еще целый день бесцельно путешествовал по городу, и только к пяти часам вечера догадался отвезти пассажирку к дому ее матери. Девушке вызвали скорую, но было уже слишком поздно. Медики констатировали смерть.



Николай Усков, следователь СО по Кировскому району города Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области:

По факту обнаружения трупа девушки в такси проводится проверка.Труп направлен на СМЭ. Причина смерти – острый некроз поджелудочной железы. Телесных повреждений на трупе нет.

Напомним, летом этого года аналогичная история произошла в США.

Мужчина больше суток вез в машине мертвую подругу. По словам самого водителя, женщина, которая ехала на переднем пассажирском сидении его микроавтобуса, уснула. В какой-то момент Томлинсон остановился и спросил, не надо ли ей выйти. Женщина не отреагировала, и Томлинсон, дотронувшись до нее, понял, что она мертва.

Расхожая фраза есть человек есть проблема, нет человека – нет проблемы, для водителя этого автомобиля, как и для других случайных свидетелей трагедий, иногда приобретает обратный смысл.

Жильцы одного из домов по улице Нововиленской в Минске в жаркое лето 2014 столкнулись с проблемой: дышать в квартирах просто невозможно. Стойкий неприятный запах исходил из одной из квартир. Как выяснилось при вскрытии квартиры, люди тихо жили и тихо умерли. Если бы не стойкий запах разложения, то соседей не заметили бы еще долго. Подробности этой истории смотрите на видео.