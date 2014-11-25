Могилев: экс-директор КУП незаконно использовал труд подчиненных для выполнения строительных работ у себя дома

Новости Беларуси. Бывший директор одного из КУП Могилева подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

Получены доказательства хищения им товарно-материальных ценностей предприятия и незаконного использования труда подчиненных ему рабочих для выполнения строительных работ у себя в домовладении.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Уголовное дело возбуждено прокуратурой г. Могилева по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. Следствием установлено, что депутат Могилевского городского совета депутатов 27 созыва, занимавший должность директора одного из КУП г. Могилева, систематически, в период с 2011 по 2012 год, злоупотреблял своими служебными полномочиями. В результате противоправных действий подозреваемого, предприятию причинен ущерб в размере более 11 млн. рублей. Кроме того, подозреваемый дискредитировал авторитет руководителя государственного предприятия в глазах подчиненных, чем причинил существенный вред государственным интересам.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоупотребление служебным положением. В прошлом году следователи раскрыли еще одно резонансное дело.

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