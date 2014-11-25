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Следственный комитет Беларуси по Брестской области опроверг информацию о смерти избитого 5-месячного ребенка

25 ноября 2014 10:45
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Новости Беларуси. Брестские медики продолжают бороться за жизнь избитого пьяной матерью 5-месячного ребенка. Следственный комитет по Брестской области опроверг информацию о смерти младенца.

Сообщение о гибели несколько часов назад появилось на некоторых информационных лентах. Малыш по-прежнему находится реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом шокирующем случае телеканал СТВ рассказывал накануне. 20-летняя нетрезвая мать жестоко избила своего сына. Ребенка лишь утром следующего дня обнаружил отец. Малыш был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В отношении матери ребенка по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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