Следственный комитет Беларуси по Брестской области опроверг информацию о смерти избитого 5-месячного ребенка

Новости Беларуси. Брестские медики продолжают бороться за жизнь избитого пьяной матерью 5-месячного ребенка. Следственный комитет по Брестской области опроверг информацию о смерти младенца.

Сообщение о гибели несколько часов назад появилось на некоторых информационных лентах. Малыш по-прежнему находится реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом шокирующем случае телеканал СТВ рассказывал накануне. 20-летняя нетрезвая мать жестоко избила своего сына. Ребенка лишь утром следующего дня обнаружил отец. Малыш был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В отношении матери ребенка по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.