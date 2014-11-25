Многоэтажный жилой дом обрушился в Египте: погибли более 10 человек

Новости Египта. В одном из районов египетской столицы обрушился многоэтажный жилой дом. Жертвами происшествия стали более десятка человек. Еще семеро египтян находятся в больнице.

На месте трагедии работают медики, спасатели и полиция. Продолжается поисковая операция, ведь под завалами еще могут находиться люди.

Что стало причиной ЧП, пока точно неизвестно. По предварительным данным, обрушение дома могло произойти из-за взрыва газового баллона в одной из квартир.

Однако ситуация не была бы настолько критичной, если бы не нарушение элементарных правил безопасности: здание находилось в аварийном состоянии, его готовили к сносу, но люди продолжали в нем жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.