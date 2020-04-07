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В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус

07 апреля 2020 08:00
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Новости Беларуси. Утром 7 апреля в Минске на проспекте Независимости столкнулись троллейбус и микроавтобус. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 36-летний водитель Mercedes Sprinter двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Калиновского. 

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В какой-то момент микроавтобус врезался в остановившийся из-за поломки троллейбус. Во время столкновения водителя и пассажиров в троллейбусе не было, водитель Mercedes не пострадал. 

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус -4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На прошлой неделе на МКАД столкнулись два грузовика.

Авария случилась из-за несоблюдения дистанции – здесь подробности

# Авария в Минске # происшествия

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