В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус

Новости Беларуси. Утром 7 апреля в Минске на проспекте Независимости столкнулись троллейбус и микроавтобус. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 36-летний водитель Mercedes Sprinter двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Калиновского.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В какой-то момент микроавтобус врезался в остановившийся из-за поломки троллейбус. Во время столкновения водителя и пассажиров в троллейбусе не было, водитель Mercedes не пострадал.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома