В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус
Новости Беларуси. Утром 7 апреля в Минске на проспекте Независимости столкнулись троллейбус и микроавтобус.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 36-летний водитель Mercedes Sprinter двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Калиновского.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В какой-то момент микроавтобус врезался в остановившийся из-за поломки троллейбус. Во время столкновения водителя и пассажиров в троллейбусе не было, водитель Mercedes не пострадал.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе на МКАД столкнулись два грузовика.
Авария случилась из-за несоблюдения дистанции – здесь подробности.