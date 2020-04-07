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В Орше студентка угрожала мужчине распространить интимное видео

07 апреля 2020 10:25
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Новости Беларуси. В Орше несовершеннолетняя девушка хотела выманить у мужчины 250 долларов, угрожая распространить интимное видео. 

Как сообщает МВД Беларуси, в феврале 16-летняя студентка колледжа в Орше сказала своему виртуальному знакомому, что у неё есть определённый ролик. Девушка уточнила, что если мужчина не хочет, чтобы запись попала в интернет, следует заплатить. 

30-летний гражданин попросил назвать ему реквизиты банковской карты, якобы собираясь переслать деньги, после чего отправился в милицию. 

Личность подозреваемой была установлена, никакого видео у неё не было. Девушка узнала о его существовании во время разговора с общим знакомым и решила подзаработать. 

Как пояснил потерпевший, интимный ролик с его участием записала другая девушка, с которой он общался через «Skype». Та собеседница тоже вымогала у мужчины деньги за неразглашение сведений. Гражданин платить отказался, а через некоторое время рассказал об этом случае приятелю. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ранее несовершеннолетняя не привлекалась к уголовной ответственности. 

Месяцем ранее в Гомеле местная жительница подозревалась в мошенничестве.

Женщине нужно было возвращать долги, и она стала целительницей (подробности здесь). 

# Мошенничество # происшествия

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