В Орше студентка угрожала мужчине распространить интимное видео

Новости Беларуси. В Орше несовершеннолетняя девушка хотела выманить у мужчины 250 долларов, угрожая распространить интимное видео.

Как сообщает МВД Беларуси, в феврале 16-летняя студентка колледжа в Орше сказала своему виртуальному знакомому, что у неё есть определённый ролик. Девушка уточнила, что если мужчина не хочет, чтобы запись попала в интернет, следует заплатить.

30-летний гражданин попросил назвать ему реквизиты банковской карты, якобы собираясь переслать деньги, после чего отправился в милицию.

Личность подозреваемой была установлена, никакого видео у неё не было. Девушка узнала о его существовании во время разговора с общим знакомым и решила подзаработать.

Как пояснил потерпевший, интимный ролик с его участием записала другая девушка, с которой он общался через «Skype». Та собеседница тоже вымогала у мужчины деньги за неразглашение сведений. Гражданин платить отказался, а через некоторое время рассказал об этом случае приятелю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ранее несовершеннолетняя не привлекалась к уголовной ответственности.

Месяцем ранее в Гомеле местная жительница подозревалась в мошенничестве.