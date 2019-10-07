«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре

Новости Беларуси. В Мозыре расследуют обстоятельства аварии, в которой один человек погиб, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, грузовик ехал по второстепенной дороге нефтеперерабатывающего завода и не пропустил двигавшийся по главной автобус, который перевозил работников предприятия. От удара последний опрокинулся, а одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Также за медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали.