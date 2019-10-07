«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре

Новости Беларуси. В Мозыре расследуют обстоятельства аварии, в которой один человек погиб, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мозыре расследуют обстоятельства аварии, в которой один человек погиб, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, грузовик ехал по второстепенной дороге нефтеперерабатывающего завода и не пропустил двигавшийся по главной автобус, который перевозил работников предприятия. От удара последний опрокинулся, а одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Также за медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали.
В Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе в аварии погиб человек (читать далее).
Наталья Сомова, официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
В результате столкновения автобус опрокинулся на бок, в результате один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом. Человек погиб на месте.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.