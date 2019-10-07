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«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре

07 октября 2019 11:15
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Новости Беларуси. В Мозыре расследуют обстоятельства аварии, в которой один человек погиб, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре-1

По предварительной информации, грузовик ехал по второстепенной дороге нефтеперерабатывающего завода и не пропустил двигавшийся по главной автобус, который перевозил работников предприятия. От удара последний опрокинулся, а одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Также за медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали.

В Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе в аварии погиб человек (читать далее).  

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре-4

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре-6

Наталья Сомова, официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
В результате столкновения автобус опрокинулся на бок, в результате один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом. Человек погиб на месте.

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре-9

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре-12

# Авария в Гомельской области # происшествия # Наталья Сомова # Фотофакт

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