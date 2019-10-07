В Глубокском районе при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Новости Беларуси. 7 октября около часа дня вблизи деревни Прозороки Глубокского района произошло лобовое столкновение фуры и легковушки.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Audi двигалась по трассе Р45. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в автопоезд Mercedes, за рулём которого находился житель Витебска.
В аварии погибли на месте водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики и СОГ. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.
Пострадали два человека – подробнее здесь.