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В Глубокском районе при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

07 октября 2019 13:02
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Новости Беларуси. 7 октября около часа дня вблизи деревни Прозороки Глубокского района произошло лобовое столкновение фуры и легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Audi двигалась по трассе Р45. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в автопоезд Mercedes, за рулём которого находился житель Витебска.

В аварии погибли на месте водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики и СОГ. По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.

Пострадали два человека – подробнее здесь.

# Авария в Витебской области # происшествия

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