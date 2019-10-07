В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру

Новости Беларуси. С огнем не шутят. В пожаре на улице Тикоцкого пострадал хозяин загоревшейся квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С ожогами он доставлен в больницу. Всего из горящего дома было эвакуировано 9 человек. В том числе и ребенок. Возгорание произошло поздно вечером 6 октября.

Мужчина тестировал походную плиту, подключив к ней газовый баллон. В результате произошла утечка газа, хозяин квартиры попытался ее предотвратить, но вместо этого спровоцировал пожар.