«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости в Минске. Неподалёку от Военной академии столкнулись сразу три легковушки, грузовик и маршрутка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из водителей погиб. От многочисленных травм 38-летний мужчина скончался на месте. Еще трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Спасатели извлекали их из покореженных авто при помощи специального инструмента.

Вера Мятникова, участница ДТП:

Я даже не успела испугаться. Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью. В него эта машина врезалась. У меня был шок. Я даже машину не заглушила. Вышла, стали выходить люди. Я вызвала скорую сразу.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Прямо сейчас следователи во взаимодействии с работниками Государственной автомобильной инспекции и Государственного комитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.