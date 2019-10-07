«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости в Минске. Неподалёку от Военной академии столкнулись сразу три легковушки, грузовик и маршрутка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости в Минске. Неподалёку от Военной академии столкнулись сразу три легковушки, грузовик и маршрутка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из водителей погиб. От многочисленных травм 38-летний мужчина скончался на месте. Еще трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Спасатели извлекали их из покореженных авто при помощи специального инструмента.
Вера Мятникова, участница ДТП:
Я даже не успела испугаться. Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью. В него эта машина врезалась. У меня был шок. Я даже машину не заглушила. Вышла, стали выходить люди. Я вызвала скорую сразу.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Прямо сейчас следователи во взаимодействии с работниками Государственной автомобильной инспекции и Государственного комитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сейчас на месте ДТП продолжают работать специальные службы. Движение в районе девятого километра затруднено. Правая полоса в буквальном смысле парализована.