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«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске

07 октября 2019 14:01
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Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости в Минске. Неподалёку от Военной академии столкнулись сразу три легковушки, грузовик и маршрутка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-1

Один из водителей погиб. От многочисленных травм 38-летний мужчина скончался на месте. Еще трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Спасатели извлекали их из покореженных авто при помощи специального инструмента.

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-4

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-6

Вера Мятникова, участница ДТП:
Я даже не успела испугаться. Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью. В него эта машина врезалась. У меня был шок. Я даже машину не заглушила. Вышла, стали выходить люди. Я вызвала скорую сразу.

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-9

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-11

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Прямо сейчас следователи во взаимодействии с работниками Государственной автомобильной инспекции и Государственного комитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске-14

Сейчас на месте ДТП продолжают работать специальные службы. Движение в районе девятого километра затруднено. Правая полоса в буквальном смысле парализована. 

# Авария в Минске # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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